Viele Schülerinnen und Schüler wollen in den Sommerferien am liebsten gar nichts von der Schule wissen. Sechs Wochen lang haben sie die Möglichkeit, den Schulalltag hinter sich zu lassen und ihre Freizeit nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten. Bei zahlreichen Kindern, die die Neuwieder Kinzing-Schule besuchen, sieht das jedoch ein bisschen anders aus: Sie beschäftigen sich auch in den großen Ferien gerne mit der Schule – wenn auch nicht im klassischen Sinne. Das liegt daran, dass die Kinzing-Schule in Kooperation mit der Schulsozialarbeit bereits seit 15 Jahren ein abwechslungsreiches Programm an Ferienfreizeiten auf die Beine stellt – auch und besonders für Kinder aus Familien, die sich die Aktivitäten sonst nicht leisten könnten. Auch in diesem Jahr nahmen 30 Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Jahrgangsstufen an spannenden Ausflügen teil, die sie unter anderem in die Deichwelle, den Zoo und das Museum Monrepos führten. Möglich gemacht wurde das durch die großzügige finanzielle Unterstützung von Sparkasse Neuwied, Bauhaus Neuwied und Lions Club Andernach.

Bildunterschrift:

Im Museum Monrepos erfuhren die Schülerinnen und Schüler der Kinzing-Schule viel Spannendes über die menschliche Entwicklungsgeschichte.