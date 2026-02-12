Unter der Kursnummer 4.2612 berichtet Willi Krämer in der vhs Koblenz über die „Faszination Sabbatjahr“ (Teil 1). „Wenn ich in Rente bin, dann werde ich viel reisen.“ Ein oft gehörter Satz. Aber warum die Träume hintenanstellen? In diesem lebendigen Vortrag geht es um die Vorbereitung und Planung eines Sabbatjahres – also u.a. um die Frage nach den Sabbatjahr-Modellen, um die Frage nach der Erstellung eines Masterplans und die ToDos, wie Visa, Impfungen, Vollmachten, das Lernen von Sprachen oder Materialtests, usw.

Weiterhin beschäftigt sich der Vortrag aber auch mit der Rückkehr nach Deutschland und dem Wiedereinstieg in den Alltag, sowie den Fragen, welche man gestellt bekommen wird. z.B. nach den schönsten Orten, den Kosten oder dem Gepäck.

Die Vortragsveranstaltung umfasst zwei Unterrichtsstunden und findet statt am Dienstag, 3. März, von 19.15 bis 20.45 Uhr. Veranstaltungsort ist die vhs Koblenz, Hoevelstraße 6, Saal 1 im 2. Obergeschoss. Die Teilnahmekosten belaufen sich auf 9 Euro.