Kartenspiele begeistern uns Menschen bereits seit Jahrhunderten. Sie sind kompakt, meist mit simplen Spielregeln ausgestattet und so gleichermaßen die perfekte Unterhaltung für unterwegs und zuhause. Durch digitale Alternativen sind die lustigen Games nun noch leichter zugänglich und erleben im Netz ein Revival. Hier können Spieler gegen Teilnehmer aus aller Welt antreten und sich sogar auf internationalen Bestenlisten nach oben arbeiten. Damit werden selbst Fans in Koblenz gepackt, denn in der Region erfreuen sich Spielemesse mit neuen Gesellschaftsspielen, Sammeltreffs und Turniere an den Karten bereits großer Beliebtheit.

Zahlreiche analoge Kartenspiele erscheinen digital

Dass digitale Games nicht zwingend eine Spielfigur benötigen, die durch eine dreidimensionale Welt führt, beweisen verschiedene Arten von virtuellen Kartenspielen. Viele davon haben einen analogen Ursprung, wurden allerdings perfekt an den Bildschirm angepasst. Dazu zählen traditionelle Spiele wie Poker, mit denen spannende Wettkämpfe am digitalen Filz ausgetragen werden. Durch das simple Gameplay und eine einfache Steuerung lassen sie sich unkompliziert digital aufbereiten.

Spieleklassiker wie UNO und Skip-Bo können außerdem als mobile Apps in den bekannten Stores gefunden und gegen Freunde oder Nutzer aus aller Welt gespielt werden. Die mobilen Varianten bieten dieselbe Flexibilität wie die analogen Kartenspiele, sind durch das Smartphone allerdings immer und überall mit dabei. Dazu müssen sich Mitspieler nicht am selben Ort befinden, sondern können auch über die Ferne Zeit miteinander verbringen. Der perfekte Spieleabend unter Freunden kann so also digital veranstaltet werden und bringt Menschen aus aller Welt zusammen.

Sogar Sammelkarten wie Magic: The Gathering wurden inzwischen durch Online-Komponenten erweitert. So können Spieler virtuelle Decks sammeln und diese – genauso wie bei analogen Duellen – im Kampf gegeneinander einsetzen. Dazu kommen Kartenspiele, die womöglich von analogen Titeln inspiriert wurden, allerdings ein völlig neues Spielerlebnis auf den Bildschirm bringen. Unter ihnen findet man kompetitive Spiele wie Gwent oder Hearthstone, die online eine gigantische Anhängerschaft besitzen.

Turniere an den Karten weiterhin beliebt

Die große Beliebtheit von Kartenduellen kann man in ganz Deutschland beobachten. In Koblenz finden leidenschaftliche Spieler zahlreiche Gelegenheiten, um gegeneinander anzutreten. Im CTU Koblenz, einem Laden für Sammelkartenspiele, werden nicht nur die Decks von Magic: The Gathering und Co. verkauft, sondern auch regelmäßige Turniere und Meisterschaften. Die Stadt verfügt außerdem über eigene Clubs für Spiele wie Bridge und Poker, die Kneipenturniere und andere kleine Wettbewerbe veranstalten. Fans des Nervenkitzels finden spannende Kartenspiele außerdem in der Spielbank Bad Ems, die nur wenige Autominuten außerhalb von Koblenz liegt.

Digitale Turniere unterscheiden sich dabei oftmals nur minimal von den Wettkämpfen vor Ort. Poker wird bei Turnieren bspw. in verschiedenen Varianten gespielt. Zur wohl beliebtesten und häufigsten Turniervariation zählt Texas Holdem. Dies liegt unter anderem daran, dass die Spielweise besonders leicht zu erlernen ist, dabei jedoch viel Spielraum für die eigene Strategie bietet. Die Texas Holdem Regeln sind einfach zu merken , wodurch Neulinge direkt in ihre ersten Runden starten können. Trotz der Einfachheit weisen die Turniere eine hohe Komplexität auf, die sich mit dem Können der Teilnehmer immer weiter steigern lässt. Der klassische Spielmodus punktet auch in Online-Turnieren, gleichzeitig können Nutzer durch Multi-Tabling – also das Spielen an mehreren virtuellen Tischen – die Schwierigkeit erhöhen.

Das virtuelle Spiel Hearthstone ist gänzlich auf Online-Wettkämpfe ausgelegt und gilt mittlerweile sogar als bekannter eSport. Die offiziellen Turniere werden in riesigen Arenen ausgetragen, bei denen professionelle Gamer um den Titel kämpfen. Mit Preisgeldern im fünfstelligen Bereich sind die Meisterschaften nicht ohne. Viele Spieler genießen das Sammelkartenspiel jedoch lieber selbst und nehmen an Turnieren teil, die im Netz täglich veranstaltet werden. Dabei gibt es sowohl Solo- als auch Team-Wettkämpfe, die neue Dynamiken in den Spielverlauf bringen.

Digitale Kartenspiele haben einen neuen Boom der beliebten Gesellschaftsspiele ausgelöst. Die simple Spielmechanik lässt sich leicht auf den Bildschirm übertragen und passt dazu perfekt auf mobile Geräte. So haben Gamer ihre Lieblingsbeschäftigungen immer in der Hosentasche und können sowohl von zuhause als auch unterwegs auf spannende Matches zugreifen. Viele Kartenspiele werden im analogen Raum im Turnierformat ausgetragen. Auch hier ziehen die digitalen Spiele mit und bieten Poker, Magic: The Gathering und Co. im Wettkampfmodus an.