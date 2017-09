Farbschmierereien an Metternicher Grundschule

Koblenz (ots) – In der Zeit zwischen Sonntag, 03.09.2017 und Montag, 07.50 Uhr, trieben unbekannte Farbschmierer ihr Unwesen an der Grundschule in Koblenz, Raiffeisenstraße 6. Die Chaoten beschmierten diverse Außenwände, Glastüren und Treppen mit teils beleidigenden Parolen. Diese wurden mit schwarzer und weißer Farbe aufgesprüht. Der Schaden dürfte im Bereich von über 1000 Euro liegen. Hinweise nimmt die Polizei Koblenz unter der Telefonnummer: 0261-1032911, entgegen.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 05.09.2017