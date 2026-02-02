Prunkvolle Wagen und fantasievolle Fußgruppen in den Straßen, fröhlicher Beifall von allen Seiten: Die karnevalstreibenden Vereine der Neuwieder Stadtteile laden alle Karnevalsfreundinnen und -freunde ein, die traditionellen Umzüge zu erleben und mitzufeiern. Teils können Gruppen noch ihre Teilnahme anmelden. Die Verantwortlichen sind per Mail oder über die Internetpräsenz der Vereine erreichbar. Die genauen Zugwege sowie weitere Informationen zu den Umzügen sind einsehbar unter: www.neuwied.de/kultur-freizeit/brauchtum/karneval.

Übersicht der Karnevalsumzüge im Neuwieder Stadtgebiet

Schwerdonnerstag, 12. Februar

Karnevalszug in Block, 14.11 Uhr

Möhnenzug in Engers, 14.11 Uhr

Möhnenzug in Gladbach, 14.11 Uhr

Möhnenzug in Heimbach-Weis, 14.11 Uhr,

Kontakt: vorstand@moehnenverein-weis.de

Karnevalssamstag, 14. Februar

Karnevalszug in Feldkirchen, 14.11 Uhr, Kontakt:karneval-feldkirchen@web.de

Karnevalszug in Oberbieber, 14.11 Uhr

Karnevalssonntag, 15. Februar

Kinderzug in Heimbach, 14.11 Uhr

Karnevalszug in Irlich, 14.11 Uhr, Kontakt:www.kg-irlich.de

Rosenmontag, 16. Februar

Rosenmontagszug in Engers, 14.11 Uhr

Rosenmontagszug in Gladbach, 14 Uhr,info@kg-gladbach.de

Rosenmontagszug in der Innenstadt, 14.11 Uhr,

Kontakt: romozugleiter@festausschuss-neuwied.de

Veilchendienstag, 17. Februar