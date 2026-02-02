Prunkvolle Wagen und fantasievolle Fußgruppen in den Straßen, fröhlicher Beifall von allen Seiten: Die karnevalstreibenden Vereine der Neuwieder Stadtteile laden alle Karnevalsfreundinnen und -freunde ein, die traditionellen Umzüge zu erleben und mitzufeiern. Teils können Gruppen noch ihre Teilnahme anmelden. Die Verantwortlichen sind per Mail oder über die Internetpräsenz der Vereine erreichbar. Die genauen Zugwege sowie weitere Informationen zu den Umzügen sind einsehbar unter: www.neuwied.de/kultur-freizeit/brauchtum/karneval.
Übersicht der Karnevalsumzüge im Neuwieder Stadtgebiet
Schwerdonnerstag, 12. Februar
- Karnevalszug in Block, 14.11 Uhr
- Möhnenzug in Engers, 14.11 Uhr
- Möhnenzug in Gladbach, 14.11 Uhr
- Möhnenzug in Heimbach-Weis, 14.11 Uhr,
Kontakt: vorstand@moehnenverein-weis.de
Karnevalssamstag, 14. Februar
- Karnevalszug in Feldkirchen, 14.11 Uhr, Kontakt:karneval-feldkirchen@web.de
- Karnevalszug in Oberbieber, 14.11 Uhr
Karnevalssonntag, 15. Februar
- Kinderzug in Heimbach, 14.11 Uhr
- Karnevalszug in Irlich, 14.11 Uhr, Kontakt:www.kg-irlich.de
Rosenmontag, 16. Februar
- Rosenmontagszug in Engers, 14.11 Uhr
- Rosenmontagszug in Gladbach, 14 Uhr,info@kg-gladbach.de
- Rosenmontagszug in der Innenstadt, 14.11 Uhr,
Kontakt: romozugleiter@festausschuss-neuwied.de
Veilchendienstag, 17. Februar
- Veilchendienstagsumzug in Heimbach-Weis, 13.44 Uhr