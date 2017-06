Fahrradfahrer fährt Fußgängerin an und flieht

Koblenz (ots) – In der Koblenzer Pfuhlgasse, Ecke Viktoriastraße, kam es gestern, Mittwoch, 31.05.2017, gegen 18.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin. Der männliche Fahrradfahrer hatte, aus Richtung Görgenstraße kommend, die Frau mitten auf einem Fußgängerüberweg erfasst. Beide stürzten dabei zu Boden, die 56-Jährige Fußgängerin zog sich dabei Verletzungen an den Händen zu. Der Fahrradfahrer blieb zunächst vor Ort und überreichte der Frau noch ein Taschentuch zur „Erstversorgung“. Als der Ehemann der Fußgängerin jedoch andeutete, einen Krankenwagen für seine Frau bestellen zu wollen, sprang der Unfallverursacher unvermittelt auf sein Fahrrad und flüchtet in Richtung Bahnhof.

Der Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben: – Ca.28-30 Jahre alt – Sehr kurzgeschorene, dunkelbraune/schwarze Haare – Bekleidet mit dunklem T-Shirt, blauer Hose und Turnschuhen – Auffällige „Hasenscharte“ – Trug zum Unfallzeitpunkt Kopfhörer Bei dem Fahrrad soll es sich um dunkelblaues Mountainbike der Marke „Baker“ oder „Porkas“ gehandelt haben. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Polizei unter Tel. 0261/103-0 entgegen.

veröffentlicht am: 01.06.2017