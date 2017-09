Fahrraddiebstal in der Goldgrube

Koblenz (ots) – Am Montag, 04.09.2017, wurde zwischen 11.15 Uhr und 12.00 Uhr, ein schwarzes Mountainbike der Marke Cannondale am Overbergplatz in Koblenz gestohlen. Dieses wurde zuvor vom Eigentümer an einem Verkehrsschild angekettet. Das Bike hat einen Wert von rund 1700 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, Telefon: 0261-1031.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 05.09.2017