Ludwigshafen (ots) – Zu einem Fall von Fahrerflucht kam es gestern Morgen (04.03.2025, gegen 9 Uhr) im Bereich der Bürgermeister-Butscher-Straße. Der Fahrer eines Sattelzugs war die Straße in Richtung Pinienstraße entlanggefahren, bis er sich aufgrund des Straßenverlaufes festfuhr. Beim anschließenden Rangieren beschädigte der Mann einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten blauen VW. Ein Zeuge macht den Fahrer des Sattelzugs darauf aufmerksam. Noch während der Zeuge die Polizei verständigte, setzte der unbekannte Fahrer seine Fahrt fort. Er fuhr einige Meter rückwärts und beschädigte dann an der Einmündung zur Maudacher Straße eine festinstallierte Warnbarke sowie ein Verkehrszeichen. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 1.500 Euro geschätzt.

Gegen den bislang unbekannten Fahrer wird wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Wir weisen daraufhin: Fahrerflucht ist kein Kavaliersdelikt! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.