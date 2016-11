Exkursion mit der vhs in die Landeshauptstadt Mainz

Bei diesen Tagesexkursionen nach Mainz sollen landespolitische und kulturelle Institutionen besucht werden. Die siebzehnte Exkursion nach Mainz wird sich vormittags dem Landtag und seinem derzeitigen Plenarsaal im Landesmuseum widmen. Anschließend wird die aktuelle Foto- und Skulpturenausstellung im nahegelegenen Abgeordnetenhaus gezeigt. Ein Besuch im Haus Burgund informiert über die rheinland-pfälzische Partnerregion in Frankreich. Nach der Gelegenheit zum Mittagessen im Haus des Deutschen Weins gibt es am Nachmittag eine Führung durch den Erthaler Hof, den Sitz der rheinland-pfälzischen Generaldirektion Kulturelles Erbe.

Ein abschließender Besuch des Weihnachtsmarktes beendet diese Exkursion. Rückfahrt mit dem Regionalexpress um 17:51 Uhr, Ankunft in Koblenz um 18:53 Uhr.

Do., 08.12.2016 von 8:45 – 19:00 Uhr

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 29.11.2016