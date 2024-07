Energieversorger fördert die Lese- und Literaturveranstaltung – Schreib-Workshop am 5. Juli im Kundenzentrum

KOBLENZ. Noch bis zum 20. Juli kommen Literaturbegeistere bei der vierten Auflage der Veranstaltungsreihe „Koblenz liest ein Buch“ auf ihre Kosten. Der Roman „Sophia, der Tod und ich“ von Thees Uhlmann steht im Mittelpunkt zahlreicher Veranstaltungen und Aktionen. Das vom Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz und der Buchhandlung Reuffel initiierte Projekt zielt darauf ab, die Lust am Lesen zu wecken, Begegnungen zu schaffen und Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Die Energieversorgung Mittelrhein (evm) unterstützt dieses Engagement mit einer Spende von 4.000 Euro. „Die Veranstaltungsreihe soll eine neue Art des Zugangs zu Literatur etablieren und auch die Menschen erreichen, die nicht so häufig zum Buch greifen“, erklärt Mithun Baus, Vorstand der evm. „Als regionales Unternehmen möchten wir einen Beitrag zum kulturellen Leben leisten und freuen uns, die Veranstaltungsreihe unterstützen zu können.“

Kostenloser Schreib-Workshop im evm-Kundenzentrum

Am Freitag, 5. Juli, findet ab 15.30 Uhr ein kostenloser Schreib-Workshop mit Rita Schmidt-Hüser im evm-Kundenzentrum, Schlossstraße 42 in Koblenz statt. Interessierte können sich per E-Mail an kultur@stadt.koblenz.de anmelden. Weitere Informationen finden sich unter www.buch.koblenz.de

Bildunterschrift: Oberbürgermeister David Langner (rechts) bedankte sich bei evm-Vorstand Mithun Basu für die Unterstützung. Foto: Marcelo Peerenboom/evm