Seit Donnerstag, 6. Februar, haben die anstehenden Bauarbeiten für den Erweiterungsbau der Grundschule Asterstein begonnen. Hierfür musste die Fahrbahn der Straße „Lehrhol“ an der Hausnummer 42 verengt werden. Der Verkehr wird mit Hilfe einer Baustellenampel geführt, Zufußgehende werden auf die gegenüberliegende Straßenseite umgeleitet. Die Maßnahme wird voraussichtlich bis Freitag, 6. Juni 2025, andauern.

Bereits am 25. November 2024 wurde mit einem feierlichen Akt der offizielle Startschuss für den Erweiterungsbau der Grundschule Asterstein gegeben. Ziel des Projekts ist es, die Schule mit modernen, flexiblen und funktionalen Lernräumen auszustatten, die den Platzbedarf für die wachsende Schulgemeinschaft decken und den aktuellen Anforderungen der Bildungslandschaft gerecht werden.

Um das Raumprogramm der Grundschule in voller 2-Zügigkeit am Standort zu realisieren, wird das Bestandsgebäude um einen 2-geschossigen Anbau erweitert. Der geplante Neubau wird südlich des bestehenden Gebäudes errichtet. Der Anschluss an das Bestandsgebäude erfolgt durch ein Foyer/ überdachte Pausenhalle, wodurch der Neubau nahtlos in den bestehenden Schulkomplex integriert wird.

Im Erdgeschoss des Neubaus wird ein zentraler Mehrzweckraum mit Stuhllager untergebracht, der bei Bedarf geteilt werden kann. Darüber hinaus befinden sich hier zwei betreute Grundschulräume (BGS-Räume), eine Bibliothek, ein Elternsprech-/Arztzimmer, zwei Differenzierungsräume, sowie Toilettenanlagen für Schülerinnen und Schüler, einschließlich eines barrierefreien WCs und einer Aufzugsanlage. Im Obergeschoss werden zwei weitere Klassenräume, zwei Differenzierungsräume sowie Büros für die Schulleitung, stvt. Schulleitung, Sekretariat, Sozialarbeit, das Lehrerzimmer und WC-Anlagen untergebracht.

Der Neubau wird in umweltfreundlicher Holzhybridbauweise errichtet, die Stabilität, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit vereint. Diese Bauweise nutzt die Vorteile von Holz in Kombination mit anderen Materialien und erfüllt höchste ökologische Standards. Darüber hinaus wird der Erweiterungsbau barrierefrei gestaltet und mit einem Aufzug ausgestattet, um allen Nutzern einen gleichberechtigten Zugang zu ermöglichen.

Die Schulhoffläche wird in Richtung Bienhorntal erweitert, um zusätzliche Raumressourcen für Pausen und Freizeit zu schaffen. Die Außenanlagen werden umfassend hergerichtet, um den Schülerinnen und Schülern ein attraktives und vielseitiges Angebot für ihre Pausen zu bieten.

Das Projekt hat ein Gesamtbudget von rund 8 Millionen Euro, wovon 1,88 Millionen Euro als Zuwendung vom Land bereitgestellt werden. Die Fertigstellung des Erweiterungsbaus ist für 2026 geplant. Langfristig wird der Neubau nicht nur die schulische Infrastruktur verbessern, sondern auch eine nachhaltige Basis für die pädagogische Arbeit an der Grundschule Asterstein schaffen.

Bildunterzeile: Eine Planungsansicht: So wird der Bereich der Grundschule Asterstein nach den Bauarbeiten aussehen. (Stadt Koblenz/ Philipp Apostel)