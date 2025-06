Erweiterungsbau der Grundschule Asterstein in Holzhybridbauweise schreitet voran

Der Neubau des Erweiterungsgebäudes für die Grundschule Asterstein schreitet im Auftrag des Zentralen Gebäudemanagements der Stadt Koblenz weiter voran. Oberbürgermeister David Langner besuchte die Baustelle, um sich den aktuellen Sachstand anzuschauen: „Der Erweiterungsbau der Grundschule Asterstein wird als erstes Bauprojekt der Stadt in der Holzhybridbauwiese umgesetzt. Mich freut es sehr, dass wir hier einen Meilenstein für zukünftige Neubauten von Schulen legen und diese gleichzeitig klimafreundlich umgesetzt werden.“ Derzeit wird der Ausbau des zweiten Geschosses vorangetrieben, die Rohbauarbeiten im Erdgeschoss sowie das Dach des Foyers sind fertiggestellt. Ferner wird die Treppe im zweiten Treppenhaus eingeschalt. Die Wände beider Treppenhäuser im Obergeschoss befinden sich in der Schal- und Betonierphase. Zudem wird die Montage der Holzständerwände im Obergeschoss ausgeführt. Zukünftig können im Erweiterungsbau die Schulleitung und das Sekretariat sowie sechs Klassenräume und eine Bibliothek untergebracht werden. Um auch einen barrierefreien Ausbau zu gewährleisten, werden im Neubau entsprechende WC-Anlagen sowie ein Aufzug im ersten Treppenhaus gebaut. Als Heizung wird eine Wärmepumpe eingebaut werden, die durch Erdsonden den Zugang zur Erdwärme ermöglicht. Sollte zukünftig aufgrund von Populationsänderungen eine Aufstockung notwendig sein, so kann dies am Erweiterungsbau durchgeführt werden. Die statische Grundlage wurde hierfür bereits geschaffen.

Das Bestandsgebäude soll mit dem Neubau durch eine überdachte Pausenhalle verbunden werden. Von rund 8 Millionen Euro Gesamtkosten fördert das Land Rheinland-Pfalz etwa 1,9 Millionen Euro. „Wir gehen heute davon aus, dass wir im Budget bleiben, also den Kostenrahmen einhalten. Und bereits im Januar 2026 soll das Gebäude an die Schule für den aktiven Schulbetrieb übergeben werden“, sagt Oberbürgermeister Langner. Im Nachgang werden noch die Außenanlagen neugestaltet, sodass die Schulhoffläche in Richtung Bienhorntal erweitert wird. Dies soll den Schülerinnen und Schülern zusätzliche Aufenthalts- und Bewegungsflächen bieten und werden im Laufe des kommenden Jahres abgeschlossen sein.

Bildunterschrift: Derzeit finden Bauarbeiten im Obergeschoss mit Holzständerwänden statt. Foto: Stadt Koblenz/ Mandy Steffens

Bildunterschrift: Architekt Jens. J. Ternes (rechts) gibt Oberbürgermeister David Langner (links) einen Überblick über den aktuellen Sachstand. Foto: Stadt Koblenz/ Mandy Steffens