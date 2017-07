Erste Koblenzer Nacht der Nachhaltigkeit: Produkte, die krank machen, haben keine Qualität

Prof. Dr. Michael Braungart geht es nicht darum, dass sich die Menschen einschränken. Im Gegenteil: „Nachhaltigkeit ist langweilig. Sie begrenzt die Wirtschaft und macht den Kunden ein schlechtes Gewissen.“ Eine provokante These, wenn man sie etwa als Auftakt des zentralen Vortrages zur ersten „Nacht der Nachhaltigkeit“ in Koblenz äußert. Doch wer am Anfang nicht weiß, worauf der Referent hinauswill, der sieht am Ende zumindest klarer: Nachhaltigkeit bedeutet für den renommierten Umweltforscher nicht etwa, den Verbrauch einzuschränken oder aus Abfall andere Produkte zu produzieren – die dann aber irgendwann auch wieder zu Abfall werden. Braungart setzt sich vielmehr dafür ein, Produkte so herzustellen, dass sie auch als „Müll“ noch zu etwas nützlich sind, einen positiven Effekt auf die Umwelt erzielen: „Mir geht es ausschließlich um die Qualität. Ein Produkt, das die Menschen krank macht, hat keine Qualität.“

„Cradle to Cradle“ heißt das von Braungart entwickelte Prinzip, das zwei Kreisläufe unterscheidet. Im biologischen Kreislauf befinden sich Produkte, die verbraucht werden und anschließend als biologische Nährstoffe wieder in denselben Kreislauf zurückgeführt werden können. Im technischen Kreislauf bewegen sich Produkte, die dem Gebrauch dienen und die bei richtiger Herstellung im besten Fall unbegrenzt oft wiederverwendet werden können. Kurzweilig macht Braungart deutlich, dass er für einen Paradigmenwechsel steht: „Wir machen aktuell zu oft das Falsche perfekt“, sagt er. Nicht die Konsumbremse solle im Vordergrund stehen, sondern vielmehr sei ein positiver Ansatz gefragt. Die Frage müsse lauten, wie man Produkte so herstellen kann, dass sie für die Umwelt nützlich sind. Zum Beispiel, wenn es um die Klimaneutralität von Städten geht: „Koblenz will klimaneutral sein? Das geht nur, wenn Sie nicht existieren.“ Ein Beispiel sei der Feinstaub. 500.000 Menschen würden deshalb europaweit jährlich sterben, in Koblenz würde er das Leben der Menschen um fünf Jahre verkürzen. Wenn nun der Feinstaub nur reduziert werde, „was haben Sie damit gewonnen?“, fragt er. Es gebe dann immer noch genug Feinstaub, der krank mache. „Wir sollten lieber fragen, was wir herstellen können, damit die Luft wirklich gut wird.“ Es müssten Dinge hergestellt werden, die etwas Positives für die Umwelt leisten – zum Beispiel Häuserfassaden, die die Luft reinigen. Widersinnig findet er auch, dass so viel Land dafür genutzt wird, Bio-Treibstoff herzustellen. Bei bald zehn Milliarden Menschen auf der Erde werde das Ackerland sicher besser für die Herstellung von Nahrungsmitteln genutzt.

Der historische Gewölbesaal im Alten Kaufhaus am Moselufer war komplett gefüllt bei dieser ersten Ausgabe der Nacht der Nachhaltigkeit, zu der die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz, das städtische Umweltamt und das ISSO-Institut der Martin-Görlitz-Stiftung gemeinsam unter dem Motto „Verantwortung für eine begrenzte Welt“ eingeladen hatten. Die zeigt Michael Braungart zum einen als Professor an der Erasmus-Universität in Rotterdam oder als Geschäftsführer des Hamburger EPEA-Instituts, wo er an der Entwicklung und Vermittlung von Theorie und Praxis arbeitet.

Vor Braungarts Vortrag lotete der ISSO-Talk „Möglichkeiten und Grenzen des nachhaltigen Wirtschaftens“ aus, verbunden mit der Frage „Wie wollen wir in Zukunft leben?“. Auf dem Podium sprachen Harald Düster (Sebapharma GmbH & Co. KG), Ralf Lawaczeck (IHK Koblenz), Prof. Dr. Dirk Löhr (Umwelt-Campus Birkenfeld) und Beatrix Sieben (ISSO GmbH) miteinander, die aus unterschiedlichen Perspektiven Einblicke in die konkreten Herausforderungen des nachhaltigen Wirtschaftens gaben.

Düster, dessen Firma als Hersteller der Sebamed-Produkte bekannt ist, verdeutlichte etwa: „Für uns ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema bei der Herstellung und Weiterentwicklung unserer Produkte. Die Rezepturen unserer Produkte umfassen teils mehr als 50 unterschiedliche Inhaltsstoffe. Ein nachhaltiges Produkt zu entwickeln bedeutet daher nicht, lediglich einen Inhaltsstoff zu entnehmen, sondern das Produkt insgesamt nachhaltig zu gestalten.“

Dass Nachhaltigkeit für Unternehmen zunehmend von Bedeutung werde, bestätigte in der Diskussion auch Ralf Lawaczeck, Geschäftsführer der IHK Koblenz für die Bereiche Energie, Umwelt und Innovation: „Nachhaltigkeit ist für Unternehmen heute schon deshalb ein Thema, da dies von den Kunden zunehmend erwartet wird und Vertrauen in den Hersteller von grundlegender Bedeutung ist.“

Dass es dabei um reale Kosten seitens der Verbraucher geht, stellte Prof. Dr. Dirk Löhr heraus. Da nachhaltige Produkte oftmals teurer als herkömmliche Produkte sind, regte er die Einrichtung eines Umverteilungssystems an: „Staatliche Einnahmen durch Umweltauflagen dürfen nicht in den Staatshaushalten verschwinden, sondern sollten durch ein Anreizsystem den Bürgern wieder zurückgegeben werden. Nur wenn ökologische Fragen mit sozialen Fragen verbunden werden, sind soziale Gerechtigkeit und eine nachhaltige Gesellschaft möglich.“

Die Relevanz von Umweltfragen machte Beatrix Sieben insbesondere auch bei den jüngeren Leuten aus: „Junge Gründerinnen und Gründer, die wir im ISSO Institut begleiten, haben die Idee der Nachhaltigkeit bereits so sehr verinnerlicht, dass sie diese gleich auch in die DNA ihres Unternehmens aufnehmen. Hier stellt sich gar nicht mehr die Frage, ob Nachhaltigkeit ein Thema ist.“

Insgesamt 37 lokale und regionale Gruppierungen machten bei der Nacht der Nachhaltigkeit am 24. Juni mit: „Ich bin begeistert von diesem großen Engagement“, sagte Svenja Pauly von der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Auf dem Jesuitenplatz, dem Willi-Hörter-Platz, der Kornpfortstraße und im Dreikönigenhaus zeigten die Gruppen vom Nachmittag bis in den Abend hinein, wie Koblenz schon heute nachhaltiger gestaltet werden kann. Dazu gab es über den ganzen Tag verteilt Stadtspaziergänge mit ökologischen Themen, Workshops, Vorträge, Filme, Mitmachaktionen und vieles mehr zu Themen wie Upcycling, Elektromobilität, der regionalen Parallel-Währung „Regio-Mark“. Nach der Vortragsveranstaltung im Gewölbesaal konnten die Besucher den Abend beispielsweise bei einer Upcycling-Modenschau und anschließendem Improvisationstheater im Dreikönigenhaus ausklingen lassen.

