Absage der Veranstaltungen

„Rheinische Weihnacht am 05.12.“ und „Schlagernacht am Rhein am 06. 12.“

Die beiden Veranstaltungen wurden durch den Veranstalter, Koblenzer Schängelkultur e.V., abgesagt.

Mittlerweile sind die Erstattungsmodalitäten geklärt.

Die Originalkarten können ab sofort, bis zum 19. Dezember, in der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden wo sie gekauft wurden. Dort wird der komplette Kaufpreis der Eintrittskarte erstattet. Versandkosten und die Servicegebühr von Ticket-Regional werden lt. AGB nicht erstattet.

Online gekaufte Karten oder telefonisch bei Ticket-Regional bestellte Karten müssen im Original, bis zum 19.12.2025, an Ticket-Regional/Click around GmbH, Konstantinstrasse 10, 54290 Trier zurückgesandt werden.