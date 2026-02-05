Unter dem Thema „erschöpferisch“ findet am 18. Februar, um 10 Uhr, der diesjährige Aschermittwoch der Künstler in der Herz-Jesu-Kirche, am Löhrrondell, statt.

Die künstlerische Gestaltung übernehmen Mitglieder des Opernchors und des Schauspielensembles des Theaters Koblenzer, das Staatsorchester Rheinische Philharmonie, die Musikschule der Stadt Koblenz, das Koblenzer Jugendtheater, der Jugendkammerchor der Singschule Koblenz der Dekanatskantor Joachim Aßmann an der Orgel. Zelebranten sind Superintendent Rolf Stahl von der evangelischen und Domkapitular Dekan Thomas Darscheid von der katholischen Kirche.

Die Ansprache zum Thema „erschöpferisch“ hält Prof. Dr. Wolf-Andreas Liebert von der Universität Koblenz. Die Künstlerin Barbara Gröbl präsentiert in der Herz-Jesu-Kirche ihre Skulptur mit dem Titel „Mensch“.

Im Anschluss an den Gottesdienst wird im „Künstlerhaus Metternich“, Münzplatz 8, die Ausstellung „erschöpferisch“ der Arbeitsgemeinschaft Bildender Künstler am Mittelrhein e.V. (AKM) eröffnet.

Veranstaltet wird der Aschermittwoch der Künstler vom Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz zusammen mit vielen Kooperationspartnern und der evangelischen und katholischen Kirche in Koblenz.

Fotos (Bistum Trier / Elisabeth Lauderbach):

Eindrücke des Aschermittwoches der Künstler 2025 in der Herz-Jesu-Kirche Koblenz