Das Tiefbauamt und die Stadtentwässerung der Stadt Koblenz beginnen mit den Bauarbeiten zur Erschließung des Baugebietes „In der Lehmkaul“ im Stadtteil Arenberg am 25.11.2024. Innerhalb des Gebietes entstehen 25 Bauplätze.

Gebaut werden zwei Erschließungsstraßen einschließlich Entwässerungsanlagen, Straßenbeleuchtung und Versorgungsanlagen für Wasser, Strom und Telekomunikation. Die Peter-Preußer-Straße beginnt in der Arenberger Straße zwischen den Hausnummern 231 und 235 und führt von dort aus etwa 200 m Richtung Norden. Sie wird mit einer Breite von rund 10 m mit beidseitigen Gehwegen und einer Fahrbahn aus Asphalt ausgeführt. Hier schließt die Josefine-Moos-Straße als Ringstraße an. Diese wird mit einer Breite von im Mittel 5,50 m als Mischverkehrsfläche in Pflasterbauweise hergestellt. Zur Geschwindigkeitsdämpfung erhält sie im Verlauf drei Aufpflasterungen. Weiterhin führt in Verlängerung der Peter-Preußer-Straße ein Wirtschaftsweg weiter zur Friesenstraße.

Die entwässerungstechnische Erschließung erfolgt im Trennsystem mit Anschluss an das Entwässerungssystem. Die Versickerung des Niederschlagswassers in den Untergrund ist aufgrund der ungünstigen Bodenverhältnisse nicht möglich. Daher wird das Niederschlagswasser des Erschließungsgebietes in einem offenen Rückhaltebecken am Ende des Baugebietes zurückgehalten und gedrosselt abgeleitet.

Größere Verkehrsbehinderungen sind durch die Baumaßnahme zunächst nicht zu erwarten. Lediglich der Bau der Einmündung der neuen Peter-Preußer-Straße in die Arenberger Straße wird unter halbseitiger Sperrung der Arenberger Straße erfolgen müssen. Hierüber wird die Verwaltung rechtzeitig informieren.

Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für Mai/Juni 2026 geplant. Für Straßen- und Kanalbau werden etwa 1,9 Mio. Euro investiert. Das Tiefbauamt bittet alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis, besondere Aufmerksamkeit und gegenseitige Rücksichtnahme.

Informationen auch auf koblenz-baut.de