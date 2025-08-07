Am Donnerstag, 14. August, 19 Uhr, liest Ernst Heimes in der Stadtbibliothek Koblenz aus seinem Roman „Der Sommer, der alles veränderte“.

Dieser Roman ist beides, unterhaltsame Urlaubslektüre und spannende Geschichtsstunde. Im heißen Sommer des Jahres 1976 verlassen drei Freunde in einem klapprigen Fiat die Enge ihrer Heimat an der Mosel, um in Frankreich Freiheit und Unabhängigkeit zu genießen. Sie sind jung, unternehmungslustig und neugierig. Sie lassen sich auf das Leben ein und genießen es in vollen Zügen.

Ernst Heimes lässt in seinem Roadmovie die wilden 70er Jahre wieder aufleben. So entsteht eine kurzweilige Sommergeschichte mit witzigen Dialogen und heiteren Szenen. Der Autor erinnert an die Ideale der 68er-Generation, ohne diese zu verklären und thematisiert ein Kapitel deutsch-französischer Geschichte, das lange Zeit totgeschwiegen wurde.

Lesung in der Stadtbibliothek im FORUM CONFLUENTES (Zentralplatz 1) am 14.08.25, Beginn 19 Uhr, Eintritt 5 Euro.

Infos unter https://stb.koblenz.de.