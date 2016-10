Erneuter Einbruch in Kindergarten Koblenz-Ehrenbreitstein

Koblenz (ots) – Bereits im September (21.9. – 22.9.2016) kam es in der Brentanostraße zu einem Einbruch in den dortigen Kindergarten.

Auch am gestrigen Montagmorgen (17.10.2016) wurde durch eine Mitarbeiterin des Kindergartens festgestellt, dass bislang unbekannte Einbrecher erneut am Werk waren. Ersten Ermittlungen zufolge brachen der oder die Täter am vergangenen Wochenende das Dachkuppelfenster der Einrichtung auf und stiegen anschließend in das Anwesen. Hier durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen.

Aus dem Kühlschrank nahmen sie Wurst und Käse, aus einem weiteren Küchenschrank Nudeln mit. Auch im Büro wurden sie fündig. Hier wurde ein Laptop gestohlen.

Die Kriminalpolizei Koblenz bittet Zeugen, die zwischen dem 14.10.2016, 16.30 Uhr und dem 17.10.2016, 6.00 Uhr, auffällige Beobachtungen im Bereich des Kindergartens „Heilig Kreuz“ machten, oder sonstige Hinweise zu den Einbrechern geben können, sich unter der Telefonnummer 0261/103-0 oder per Mail kdkob-lenz@polizei.rlp.de zu melden.

veröffentlicht am: 18.10.2016