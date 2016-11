Erneuter Einbruch in Kindergarten in Koblenz-Ehrenbreitstein

Koblenz (ots) – In der Nacht zum Donnerstag, 03.11.2016, wurde in den Kindergarten Heiligkreuz in der Brentanostraße in Koblenz eingebrochen. Dies war bereits der dritte Einbruch seit September dieses Jahres. Der unbekannte Täter hebelte ein Fenster auf und richtete an diesem einen Schaden von rund 400.- Euro an. Aus der Küche der Kindertagesstätte stahl er lediglich einige Lebensmittel. Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer: 0261-1031, entgegen.

veröffentlicht am: 04.11.2016