Erneuerung Fahrbahnbelag Rizzastraße

In der Zeit vom 06.09.2017 bis 13.09.2017 wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz der Fahrbahnbelag in der „Rizzastraße“ zwischen Hohenzollernstraße und Bahnhofstraße erneuert.

Am 06.09.2017 wird die vorhandene Asphaltschicht abgefräst. In der Zeit vom 07.09.2017 bis 12.09.2017 werden die Vorarbeiten an Schiebern und Schächten durchgeführt. Im Anschluss hieran erfolgt dann am 13.09.2017 der Einbau der Asphaltdeckschicht. Das Fräsen und der Asphalteinbau finden unter Vollsperrung der Straße statt. An den Tagen dazwischen kann über die gefräste Fläche gefahren, jedoch nicht darauf geparkt werden.

Während der gesamten Bauzeit muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 29.08.2017