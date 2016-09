Erneuerung der Fahrbahndecke in der Heinrich-Ermann-Straße

In der Zeit vom 04.10.2016, 7:00 Uhr bis 08.10.2016 wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz die Fahrbahndecke in der Heinrich-Ermann-Straße auf dem Asterstein unter Vollsperrung erneuert.

Am 04.10.2016 wird hierfür die vorhandene Asphaltoberfläche abgefräst. Im Anschluss hieran erfolgen noch diverse Vorarbeiten bis einschl. 06.10.2016. Ein Befahren der Straße ist nur nach 18:00 Uhr möglich. Die Zufahrt auf die Grundstücke ist bedingt durch den Höhenunterschied von bis zu 20 cm nicht möglich.

Am 07.10.2016 werden die Asphaltarbeiten unter absoluter Vollsperrung durchgeführt. Die Freigabe der Straße erfolgt am Samstag den 08.10.2016 gegen 10:00 Uhr -nach erforderlicher Abkühlzeit und Aufräumarbeiten.

Während der gesamten Bauzeit muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden – um Verständnis wird gebeten.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 28.09.2016