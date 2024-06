Zu Fuß durch Stadt und Natur – mit dem Rad durch Andernach

Die idyllische Lage an Rhein und Wied – zwischen Fluss und Westerwald – macht Neuwied zu einer lebenswerten Stadt mit vielen Ausflugsmöglichkeiten direkt vor der Haustür. Um diesen natürlichen Reichtum der Deichstadt auch richtig erschließen zu können, stellt die städtische Tourist-Information (TI) regelmäßig ein abwechslungsreiches Stadtführungsprogramm zusammen. Auch in der zweiten Junihälfte gibt es mit der Neuwieder TI noch eine Menge zu entdecken:

Am Sonntag, 23. Juni, geht es mit der Rundwanderung auf dem Fürstenweg gleich mit einem Höhepunkt los. Der zertifizierte Premiumwanderweg bietet auf etwa 11 Kilometern eine abwechslungsreiche Naturlandschaft mit Streuobstwiesen, dem Naturschutzgebiet am Moorbach und dem Segendorfer Parkwald. Vom Parkplatz an der Burgruine Altwied führt der Weg hinauf bis zum Museum Monrepos und dann auf anderer Strecke herab zur Wied und am Ufer entlang zurück zum Ausgangspunkt. Los geht es um 11 Uhr, nach etwa 4 Stunden ist die Wanderung bewältigt.

Am selben Tag startet zur gleichen Uhrzeit vor dem Geysir Museum in Andernach eine Führung der etwas anderen Art: die WLAN-Fahrradführung. WLAN steht hierbei für die benachbarten Gemeinden Weißenthurm, Leutesdorf, Andernach und Neuwied, die in einer gemeinsamen Aktion Bewohnern und Besuchern die Schönheit der Mittelrheinorte näherbringen wollen. Fortbewegungsmittel der Wahl ist hierbei das Fahrrad. Nachdem im Mai bereits in Neuwied in die Pedale getreten wurde, ist nun am Sonntag, 23. Juni, also Andernach an der Reihe. Die Führung dauert etwa 4,5 Stunden und ist auch für Untrainierte gut zu bewältigen. Verpflegung und Fahrräder müssen die Teilnehmenden selbst mitbringen, zudem besteht eine Helmpflicht. Kleinere Kinder können an der Tour nicht teilnehmen.

Das macht die Neuwieder TI am Sonntag, 30. Juni, mit einer Kinderstadtführung wieder gut. Ab 14 Uhr geht es vom Schloss aus anderthalb Stunden lang quer durch die Neuwieder Innenstadt. Ob Schloss, Deich oder Schärjer – keine der wichtigsten Neuwieder Sehenswürdigkeiten wird ausgelassen. Zudem können und sollen die kleinen Stadtentdecker ihr schon vorhandenes Wissen einbringen und dürfen selbstverständlich so viele Fragen stellen, wie sie nur wollen.

Für alle Führung der Neuwieder TI gilt für gewöhnlich: Die Teilnahme kostet 6 Euro, Kinder von 6 bis 14 Jahren sind für 4 Euro dabei. Für Kinder unter 6 Jahren sind die Angebote der Tourist-Information kostenlos. Bei Teilnahmewunsch ist eine Anmeldung bis spätestens zwei Tage vor dem Führungstermin erforderlich. Eine Ausnahme bilden die „Rundwanderung auf dem Fürstenweg“ und die „WLAN-Fahrradführung“: Für erstere betragen die Teilnahmekosten 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder. An der WLAN-Fahrradführung nehmen Erwachsene für 9 Euro Teil, für Schüler kostet die Tour 5,50 Euro. Kleinere Kinder können nicht teilnehmen. Für Fragen und Anmeldungen steht die TI telefonisch unter 02631 802 5555 oder während der Öffnungszeiten in der Marktstraße 59 zur Verfügung.