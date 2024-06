Interessierte können am 04. Juli 2024 ins Jugendkulturzentrum kommen

Lahnstein. Im Auftrag der Stadt Lahnstein führte der Verein Akademie Junges Land in enger Zusammenarbeit mit dem städtischen Jugendkulturzentrum die umfassende Sozialraumanalyse „Lahnstein Level Up“ durch, um die Lebenssituation und Bedürfnisse der in Lahnstein lebenden Jugendlichen besser zu verstehen und langfristig zu verbessern.

Dabei wurde sich unter anderem mit dem Angebot für Jugendliche in der Stadt, den Möglichkeiten zur politischen Beteiligung der Jugendlichen und deren Zukunftsvisionen auseinandergesetzt.

Am 20. Juni wurde im Jugendkulturzentrum ein Aktionsstand mit dem Ziel durchgeführt, mit möglichst vielen Jugendlichen in Kontakt zu treten und ihre Meinungen und Bedürfnisse zu erfassen. Dazu bot man im JUKZ ein vielfältiges Programm mit spielerischen Angeboten wie einem Kicker-Turnier und einem Stimmungsbarometer. Bei einer Fishbowl-Diskussion wurde zudem die Jugendzufriedenheit in Lahnstein thematisiert.

Nun werden erste Erkenntnisse der Untersuchung vorgestellt. Daher sind am 04. Juli 2024 um 17.00 Uhr alle Interessierten herzlich ins Jugendkulturzentrum in der Wilhelmstraße 59 eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, man kann einfach vorbeischauen. Es besteht auch die Möglichkeit, eigene Ideen und Impulse für eine gelungene Jugendarbeit einzubringen.

Die Ergebnisse fließen in die städtische Arbeit ein, um durch die Berücksichtigung der Wünsche und Bedürfnisse der Jugendlichen Lahnstein attraktiver zu gestalten.

Zum Abschluss des Projekts wird eine umfassende Dokumentation mit Handlungsempfehlungen an die Stadt übergeben.

Bildunterzeile:

Auch Oberbürgermeister Lennart Siefert besuchte den Workshop, der am 20. Juni im JUKZ stattfand. Am 04. Juli können alle Interessierten ins Jugendkulturzentrum zur Ergebnispräsentation kommen. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)