Abtei Rommersdorf bot stilvollen Rahmen für drei neue Angebote

Kultur in besonderem Ambiente erleben, bei Ausflügen Neues entdecken, zusammen Feste feiern: Möglichkeiten dazu bieten die „Veranstaltungen 67+“ für ältere Neuwiederinnen und Neuwieder. Im letzten Jahr hat das Neuwieder Amt für Stadtmarketing unter der Beteiligung zahlreicher engagierter Bürgerinnen und Bürger hierzu ein neues Veranstaltungskonzept erarbeitet. Den gelungenen Auftakt machte nun das Veranstaltungs-Trio mit dem Titel „Kultur 67+“ im Rahmen der Rommersdorf Festspiele.

Im Englischen Garten der Abtei Rommersdorf im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis traten zunächst die Blocker Musikanten und direkt am folgenden Tag der Musikverein Heimbach-Weis unter freiem Himmel auf. Und auch das Wetter spielte optimal mit. „Das musikalische Angebot kam super an beim Publikum. Viele sind ganz begeistert von der Abtei als Veranstaltungsort“, freut sich Susanne Thiele vom Amt für Stadtmarketing über die positive Resonanz. Die Theatergruppe „Die Findlinge“ zog mit ihrem Programm kurzerhand wetterbedingt in die Abteikirche um. Rund 250 Besucherinnen und Besucher nahmen dort Platz. Mit großer Begeisterung wurden sie Zeugen davon, wie die Aufführenden im Stück „Ein Herz und eine Seele“ den bekannten Figuren der gleichnamigen TV-Serie auf der Bühne neues Leben einhauchten. Mit der Verwendung von Originaltexten war der ein oder andere Lacher garantiert.

Während der Pause bot der Cateringservice im Außenbereich verschiedene Getränke und Speisen, die bei dem ein oder anderen guten Gespräch gerne angenommen wurden. „Die vielen positiven Rückmeldungen geben uns den Eindruck, dass das neue Konzept den Neuwiederinnen und Neuwiedern ab 67 Jahre eine Freude bereitet und neues Interesse weckt. Das macht auch uns Vorfreude auf die kommenden Veranstaltungen und Ausflüge“, resümiert Susanne Thiele.

Im Oktober bietet die Stadt an zwei Terminen gemeinsame Busfahrten zu einem Winzer an. Eine Weinprobe mit anschließendem Essen und musikalischer Unterhaltung sorgt für geselliges Miteinander. Das Jahresprogramm ist online einsehbar unter www.neuwied.de/veranstaltungen. Nähere Informationen erteilt Susanne Thiele, Amt für Stadtmarketing, telefonisch unter 02631 802 252 oder per E-Mail sthiele@stadt-neuwied.de.