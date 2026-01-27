Am 14. Januar hat der Arbeitskreis „Demographie, Digitalisierung, Stadtentwicklung“ des Koblenzer Seniorenbeirats zu einem offenen Vortrag und Austausch mit Astrid Fries eingeladen. Die seit letztem Jahr aktive Quartiersmanagerin stellte im Schängel-Center einem großen Publikum das Projekt „Lebendige Innenstadt“ vor. Fries erläuterte, dass das Projekt auf einem dialogorientierten Planungsansatz beruhe und für die kommenden zwölf Jahre konzipiert sei. Als Innenstadtmanagerin übernehme sie zentrale Aufgaben wie die Organisation der Beteiligung, die Strukturierung der Rückmeldungen und die Begleitung der Umsetzung. Gleichwohl sei sie auch die Schnittstelle zwischen Verwaltung, Politik und Stadtgesellschaft.

Fries nahm in ihrem Vortrag auch die Senioren in besonderer Weise in den Fokus. Ein zentrales Thema dieser sei das Vertrauen in der Stadtmitte, barrierefreie öffentliche Räume, Sicherheitsmaßnahmen, aber auch eine gute Aufenthaltsqualität mit bequemen Sitzgelegenheiten und Schatten im Sommer. Hierbei betonte Fries, dass dem Seniorenbeirat und insbesondere dem Arbeitskreis „Demographie, Digitalisierung, Stadtentwicklung“ eine wichtige Rolle als Schlüsselakteur bei der Stadtgestaltung zukomme. Diese Rolle zeigte sich auch durch viele Vorschläge, die aus der Mitte der Veranstaltung geäußert wurden. So wurden Maßnahmen zur Vermeidung von Rad- und Scooterverkehr im Stadtzentrum vorgeschlagen, durch die die Sicherheit der Fußgänger verbessert werden könne. Weiterhin waren die Vermeidung von Angsträumen bei Dunkelheit, sowie die Einführung eines „On-Demand-ÖPNV“, also öffentlichem Nahverkehr auf Nachfrage, wichtige Themen. Doch auch mehr öffentliche Toiletten, Sitz- und Treffpunkte ohne Verzehrzwang und mehr Trinkwasserstellen wurden der Innenstadtmanagerin als Feedback mitgegeben.