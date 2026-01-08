„Halbe Wahrheiten“ ab März wieder auf der Bühne

Lahnstein. Nach dem großen Zuspruch des Publikums nimmt das Theater Lahnstein die Komödie „Halbe Wahrheiten“ erneut ins Programm auf. Zwischen dem 26. März und dem 17. April wird das Stück in zehn zusätzlichen Vorstellungen gezeigt und bietet damit nochmals die Gelegenheit, die pointenreiche Inszenierung zu erleben.

Die Komödie erzählt mit viel Tempo und feinem britischem Humor von kleinen Geheimnissen, großen Missverständnissen und den überraschenden Folgen von Halbwahrheiten. Aus einer Situation entwickelt sich ein zunehmend verzwicktes Geflecht aus Irrtümern und emotionalen Verstrickungen, das das Publikum gleichermaßen zum Lachen wie zum Mitfiebern bringt. Das präzise Zusammenspiel der Figuren und der rasante Dialogwitz machen den besonderen Reiz des Stückes aus.

„Halbe Wahrheiten“ überzeugte bereits durch eine lebendige Inszenierung und das stimmige Bühnenbild von Rocco Hauff sowie durch die Darstellerinnen und Darsteller, die die turbulente Handlung mit großer Leichtigkeit auf die Bühne brachten. Das begeisterte Publikum dankte es mit anhaltendem Applaus und zahlreichen Lachern – ein Erfolg, der nun den Ausschlag für die Wiederaufnahme gegeben hat.

Weitere Informationen zu Spielterminen und Tickets sind unter www.theaterlahnstein.de erhältlich.

Bildunterzeile:

Nikolas Knauf, Silva Heil, Karl Krämer und Anni Heiligendorff bringen auch 2026 „Halbe Wahrheiten“ auf die Theaterbühne in Lahnstein. (Foto: Mira Bind / Stadtverwaltung Lahnstein)