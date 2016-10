Erfinder der „Zeitdetektive“ liest für Kinder

Der bekannte Autor Fabian Lenk kommt am Mittwoch, 02. November 2016 zu einer Lesung für Kinder ab 10 Jahren in die Stadtbibliothek Koblenz.

Fabian Lenk ist der Erfinder der äußerst beliebten Kinderbuchreihe „Die Zeitdetektive“. Die Zeitdetektive, das sind drei Kinder und eine Katze, die in verschiedene Länder und Zeiten reisen und dort spannende Kriminalfälle lösen. Ob Kleopatra, Mozart, Caesar oder Shakespeare – die Zeitdetektive treffen bekannte Persönlichkeiten und erleben atemberaubende Abenteuer. Die packenden Zeitreise-Krimis vermitteln dabei gleichzeitig historische Informationen auf unterhaltsamste Art.

Die Lesung beginnt um 16.00 Uhr im 2. Obergeschoss der Stadtbibliothek. Nach der Lesung gibt es noch eine Fragerunde und alle haben Gelegenheit, einem echten Schriftsteller „Löcher in den Bauch“ zu fragen. Da die Zuhörerzahl begrenzt ist, werden ab sofort an der Infotheke im 4. OG der StadtBibliothek kostenlose Einlasskarten ausgegeben. Weitere Informationen gibt es unter Tel. 0261/129 2624.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 24.10.2016