Entsorgung von E-Zigaretten

Viele Menschen nutzen sogenannte E-Zigaretten, die als Mehrweg- oder Einweg-Modelle angeboten werden.

E-Zigaretten gibt es als Verdampfer oder als Erhitzer.

Beim Erhitzer besteht die E-Zigarette aus einer Batterie, einem Heiz-Stab und einem Tabakstick.

Beim Verdampfer besteht die E-Zigarette aus einer Batterie, einem Verdampfer und einem Tank, in dem sich das Liquid befindet, welches aus Propylenglykol, Glycerin und Aromen besteht.

Da in allen E-Zigaretten ein Lithium-Ionen-Akku erhalten ist, dürfen gebrauchte E-Zigaretten nie in den normalen Abfall oder in die Natur geworfen werden.

Wie entsorgt man die E-Zigaretten also richtig?

Sie müssen laut Elektro- und Elektronikgesetz (ElektroG) beim (online-)Händler, Hersteller oder an zertifizierten kommunalen Stellen (in Koblenz beim Wertstoffhof) abgegeben werden.

Ist der Akku herausnehmbar, muss dieser gesondert entsorgt werden.

Ist der Akku fest verbaut, so ist das gesamte Gerät als Elektroschrott zu entsorgen.