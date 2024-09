Drei Führungen der Tourist-Info erkunden die Deichstadt

Wer sich vornimmt, Neuwied zu erkunden, sollte sich nicht allein auf die Kernstadt beschränken. Fast zwei Drittel der knapp 68.000 Einwohner leben nämlich nicht hier, sondern in einem der zwölf Stadtteile. Bei diesen handelt es sich durch die Bank weg um gewachsene Ortschaften, die alle besondere Eigenarten an sich haben, ihre lokalen Traditionen pflegen und von malerischer Natur umgeben sind. Am Sonntag, 29. September, besteht bei drei Stadtführungsangeboten der Neuwieder Tourist-Information (TI) nicht nur die Möglichkeit, die Sehenswürdigkeiten der Innenstadt zu besichtigen, sondern auch abseits der altbekannten Pfade neue und bisher ungeahnte Facetten der Deichstadt zu entdecken.

So startet die Limes-Fahrradführung zwar um 11 Uhr an der Neuwieder Stadtgalerie, von dort aus geht es aber bald raus aus dem Stadtzentrum und geradewegs hinein in eine Vergangenheit, als die Römer noch an Rhein und Wied siedelten. Dem Weltkulturerbe des „Obergermanisch-Raetischen Limes“ folgend passiert die Gruppe markante Wegmarken wie das Kastell Niederbieber und das Kleinkastell Anhausen, bevor sie schließlich am Burgus in Engers endet. Auf der knapp fünfstündigen Tour erfahren Teilnehmende von einem Limes-Cicerone allerlei Wissenswertes über die ehemalige Grenz- und Verteidigungslinie des römischen Reiches und können unterwegs die heimische Natur genießen. Wichtig zu wissen: Die Tour ist durchaus anspruchsvoll und verlangt eine gewisse körperliche Fitness. Aus diesem Grund ist sie für Kinder unter 14 Jahren auch nicht geeignet. Fahrräder müssen selbst mitgebracht werden, zudem besteht Helmpflicht, zumal die Strecke teilweise über nichtasphaltierte Abschnitte verläuft. Die Teilnahmegebühr beträgt 9 Euro.

Wer lieber mit beiden Beinen fest auf der Erde bleibt, kann zur selben Uhrzeit auf dem Fürstenweg zu einer eindrucksvollen Rundwanderung aufbrechen. Vom Parkplatz unterhalb der Burgruine in Altwied führt die malerische Strecke durch Streuobstwiesen und das Naturschutzgebiet am Moorbach leicht aber stetig bergan. Für den Aufstieg werden die Wanderer mit einem tollen Ausblick über das Neuwieder Becken belohnt. Vorbei am Museum Monrepos geht es schließlich wieder herab zur Wied und nach etwa vier Stunden Gehzeit zurück zum Ausgangspunkt. Wer mit von der Partie sein möchte, zahlt 10 Euro, für Kinder bis 14 Jahre kostet es nur die Hälfte.

Komplettiert wird das sonntägliche Stadtführungsprogramm durch einen Innenstadtrundgang der besonderen Art: Um 14 Uhr startet vor dem Neuwieder Schloss nämlich die Kinderführung. Diese klappert die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt ab und vermittelt viel Wissenswertes über Schloss, Deich, Schärjer und Co. Selbstverständlich bietet die Führung den teilnehmenden Kindern auch reichlich Raum, um Fragen zu stellen und ihr eigenes Wissen einzubringen. Kinder unter 6 Jahren können umsonst am Führungsangebot teilnehmen, für 6- bis 14-Jährige kostet es 4 Euro, Erwachsene zahlen 6 Euro.

Für alle Führungen ist eine Voranmeldung bei der Neuwieder TI erforderlich. Diese muss bis zwei Tage vor dem Führungstermin telefonisch unter 02631/802 5555 oder während der TI-Öffnungszeiten vor Ort, Marktstraße 59, erfolgen.

Bildunterschrift:

Das ehemalige Waldheim oder Prinzessinnenpalais beheimatet heute das Museum Monrepos.