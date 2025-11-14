Pünktlich zum ersten Adventswochenende wird der beschauliche Engerser Ortskern wieder zum Schauplatz des traditionellen Nussknackermarkts. Am Samstag, 29. November, und Sonntag, 30. November, lädt er zum gemütlichen Beisammensein und zu einem Bummel entlang der Marktstände oder einem Becher Glühwein ein. Um die Durchführung des Nussknackermarkts zu ermöglichen, müssen im Zeitraum von Donnerstag, 27. November, um 6 Uhr bis Sonntag, 30. November, um 22 Uhr im Bereich Alte Schloßstraße, Schloßvorplatz, Am alten Rathaus, Marktplatz, Am Heinrich-Haus und Martinskirchstraße (zwischen Klippergasse und Alte Schloßstraße) Sperrungen für den Fahrzeugverkehr vorgenommen werden. Im direkt angrenzenden Bereich werden zudem teils Halteverbotszonen eingerichtet – als Ausweichparkfläche dienen der Parkplatz an der Martinskirche, der Parkplatz Centershop Am Lockschuppen (nur am Sonntag) sowie die Parkflächen am Bahnhof Engers.