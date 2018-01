Engagierte Teamer für Ferienbetreuung gesucht – Bendorf

Vom 23. bis 27. Juli bieten die Stadtverwaltung Bendorf und das Förderwerk St. Georg e.V. gemeinsam eine Ferienbetreuung für Kinder von sechs bis zwölf Jahren im Pfadfinderlager im Brexbachtal an. Zur Unterstützung des Teams werden noch engagierte Teamer gesucht.

Bewerben kann sich, wer mindestens 18 Jahre alt ist und Spaß an der Arbeit mit Kindern hat. Dabei sind eine Jugendleitercard und erste pädagogische Erfahrung mit der Betreuung von Gruppen von Vorteil.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten eine Aufwandsentschädigung und ein tägliches Mittagessen. Außerdem haben sie die Möglichkeit, vor Ort zu übernachten. Damit sie bestens gerüstet sind, finden im Frühjahr drei Teamer-Tage zur Vorbereitung der Freizeit sowie eine Aufsichtspflichtschulung statt.

Bewerbungen kann man schriftlich oder per Mail an die Stadtverwaltung Bendorf -Zentrale Verwaltung-, Im Stadtpark 1, 56170 Bendorf oder an personal@bendorf.de richten. Es wird ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis benötigt.

Weitere Informationen gibt es bei Ines Lindemann-Günther, Tel. 02622 922 835 oder Urszula Pietkiel, Tel. 02622 703 161.

Quelle: Stadt Bendorf am Rhein

veröffentlicht am: 23.01.2018