Lea Klein erhält ersten Young Women in Leadership Award des Zonta Clubs Koblenz I

Der Zonta Club Koblenz I vergab in diesem Jahr erstmals den Young Women in Leadership Award (YWLA). Die Auszeichnung ging an die 18-jährige Lea Klein, Schülerin der Jahrgangsstufe 13 am Cusanus-Gymnasium Koblenz, die anlässlich ihrer Anerkennung ein beeindruckendes Statement zur Stärkung von Frauen weltweit formulierte. Mit dem Preis würdigt Zonta International weltweit junge Frauen zwischen 16 und 19 Jahren, die sich durch Führungsqualitäten, gesellschaftliches Engagement und Einsatz für die Gleichstellung der Frauen auszeichnen.

Der Award wurde 1990 ursprünglich unter dem Namen „Young Women in Public Affairs Award“ ins Leben gerufen und trägt seit 2024 seinen heutigen Titel. Ziel ist es, junge Frauen zu ermutigen, Verantwortung im öffentlichen Leben, in Politik oder im gemeinnützigen Bereich zu übernehmen. Seit Beginn des Programms wurden weltweit über 1.100 Auszeichnungen an junge Frauen aus mehr als 60 Ländern vergeben.

Für die erstmalige Vergabe auf lokaler Ebene schrieb der Zonta Club Koblenz I insgesamt 16 weiterführende Schulen in Koblenz und Lahnstein an. Drei Schülerinnen reichten fristgerecht vollständige Bewerbungen ein: Belinay Dogan (Hilda-Gymnasium), Lea Klein (Cusanus-Gymnasium) und Lysanne Fröbisch (Gymnasium auf der Karthause). Neben Bewerbungsformularen mussten auch Empfehlungsschreiben sowie Stellungnahmen zu Themen wie Führungsengagement, ehrenamtliche Aktivitäten, internationales Verständnis und die Stellung der Frau eingereicht werden.

Nach Einschätzung der Jury überzeugten alle drei Bewerberinnen. Besonders herausragend sei jedoch das langjährige und vielseitige Engagement von Lea Klein. Sie war zunächst Mittelstufensprecherin und ab der 10. Klasse Schülersprecherin. Zudem engagierte sie sich bei Aktionen mit der DKMS, wirkte an der Gründung der Diözese Trier Energie GmbH zur Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Sporthalle mit und arbeitet seit Jahren in der schulischen AG „Menschen ohne Wohnung“.Auch außerhalb der Schule übernimmt sie Verantwortung: Als Obermessdienerin bildet sie Ministrantinnen und Ministranten aus, besitzt die Jugendleiter-Card (Juleica) und betreut Ferienfreizeiten. Nach dem Abitur plant sie einen sechsmonatigen Freiwilligendienst in Lateinamerika oder Afrika.

Die Jury würdigte neben ihrem Engagement auch ihre klare Haltung zur Gleichstellung. In Empfehlungsschreiben wird sie als hoch engagierte, empathische und zugleich durchsetzungsstarke Persönlichkeit beschrieben. Am Weltfrauentag fand die feierliche Preisverleihung vor zahlreich erschienenen Besuchern im Mittelrhein Museum in Koblenz statt.

Der Preis des Zonta Clubs Koblenz I ist mit 500 Euro dotiert. Zudem besteht für die Preisträgerin die Möglichkeit, sich im weiteren Wettbewerb für internationale Auszeichnungen von Zonta International in Höhe von 5.000 US-Dollar zu qualifizieren.