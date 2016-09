Enchilada startet Aktion „Mexico City“

Vom 01. Oktober bis zum 31. Oktober veranstaltet das Enchilada Koblenz die Aktion „Mexico City“. Vier Wochen lang dreht sich alles um das laute und bunte Mexico City und seine Streetfood–Spezialitäten.

Bunte Dekoration und Streetfood nehmen den Gast auf eine Reise nach Mexico City. Die Lebensfreude der Stadt kommt ins Enchilada Koblenz und offenbart die Fröhlichkeit der lauten und bunten Stadt Mexico City.

Stephan Meyer, Geschäftsführer Enchilada Koblenz: „Ab dem 1. Oktober gibt es vier Wochen lang einen Einblick in die schöne Stadt Mexico City. Mit farbenfroher Deko und Spezialitäten der Foodmarkets Mexico Citys, sollen unsere Gäste die Ausgelassenheit dieser unglaublichen Stadt kennenlernen.“

Außerdem bietet das Enchilada jeden Tag von 18 bis 20 Uhr die Happy Hour an und ab 22:30 Uhr die Enchilada Hour. Zu diesen Zeiten können die Gäste viele Cocktails günstiger genießen.

Reservierungen und weitere Informationen zu Aktionen oder zur Enchilada Hour und Happy Hour unter www.enchilada-koblenz.de.

Über Enchilada

Enchilada steht seit der Eröffnung des ersten Restaurants 1990 in München für mexikanische Abend- und Erlebnisgastronomie in einem ausgefallenen Ambiente. Der warme Cantina-Stil, ein ausgereiftes Barkonzept und ein umfangreiches Angebot an Cocktails ziehen Gäste jeden Alters an. Mit Restaurants in über 30 Städten bringt Enchilada die mexikanische Esskultur und Lebensart nach Deutschland.

Adresse:

Enchilada Koblenz

Gerichtsstraße 2

56068 Koblenz

Tel: 0261 1004666

www.enchilada-koblenz.de

Quelle: beon-communications

veröffentlicht am: 14.09.2016