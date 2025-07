Am ersten Augustwochenende verwandelt sich die Fußgängerzone im Stadtteil Oberstein wieder in eine große Open-Air-Meile. Denn am Samstag und Sonntag, 2. und 3. August 2025, heißt es: Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt mit Straßentheater. Idar-Oberstein zeigt an diesem Wochenende, wie eng Kunst, Kultur und Handwerk miteinander verbunden sein können. Ob als stiller Beobachter, begeisterte Familie oder neugieriger Flaneur – hier kommt jeder auf seine Kosten. Und das Beste: Der Eintritt ist frei. Abgerundet wird das Event von einem verkaufsoffenen Sonntag, bei dem der Einzelhandel im Stadtteil Oberstein von 11 bis 18 Uhr zum gemütlichen Shopping einlädt.

Markt

An den rund 50 Ständen des einzigartigen Marktes erleben Besucher die faszinierende Welt der Edelsteine und Mineralien sowie die Vielfalt unterschiedlichster Schmuckstücke. Egal, ob sie auf der Suche nach individuellem Schmuckdesign, hochwertigen Edelsteinen oder Inspirationen für ihr Schmuckkästchen sind, auf dem Marktgelände unterhalb der Felsenkirche finden sie alles, was das Herz begehrt. Handwerkliche Vorführungen rund um Schmuckfertigung und Edelsteinbearbeitung machen den Marktbesuch zu einem Erlebnis der besonderen Art für die ganze Familie.

Straßentheater

Daneben steht die Obersteiner Innenstadt auch wieder ganz im Zeichen der Straßenkunst. Internationale Künstlerinnen und Künstler verwandeln Bühnen, Plätze und Straßenecken in lebendige Kulissen, sie bringen ihr Können unter freiem Himmel auf die Pflastersteine – direkt zu den Menschen.

Zwischen den Marktständen, Brunnen und Schaufenstern entstehen poetische Momente, komische Begegnungen, artistisches Staunen und spontane Interaktionen. Die Fußgängerzone wird zur Bühne für Gaukler, Akrobatinnen, Stelzenläufer, Puppenspielerinnen und wortlose Poesie. Es wird getanzt, jongliert, musiziert und improvisiert – das Publikum wird Teil der Inszenierung.

Was das Festival in Idar-Oberstein so besonders macht, ist die Nähe. Künstler mischen sich unter die Passanten, Performances beginnen aus dem Nichts, Kunst geschieht mitten im Flanieren. Hier zählt nicht das große Spektakel, sondern der direkte Kontakt, der flüchtige Moment, der verzaubert. Es ist ein Fest für alle Generationen, das zum Staunen, Lachen und Mitmachen einlädt.

Informationen

Der Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt ist eine Veranstaltung des Vereins Schmuckkultur Idar-Oberstein e. V., die Stände sind am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Beim Straßentheater des Kulturamtes Idar-Oberstein beginnt das Programm an beiden Tagen jeweils um 13 Uhr. Die Veranstaltung wird unterstützt von der Kreissparkasse Birkenfeld, der OIE AG, der Bürkle Stiftung, dem Globus Idar-Oberstein und vom Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration. Weitere Informationen unter www.schmuck-kultur.com.

BUZ: Die Veranstaltung bietet eine reizvolle Kombination aus kreativem Schmuck- und Edelsteindesign und hinreißendem Straßentheater. (Foto: René Nolte – soonteam)