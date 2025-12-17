Das Sozialamt der Stadt Koblenz und die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval laden alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich zur gemeinsamen Karnevalssitzung 2026 ein.

Der Bunte Nachmittag findet am Sonntag, 11. Januar 2026, von 15 bis 18 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle statt. Einlass ist ab 13.30 Uhr. Die Teilnehmer erwartet eine abwechslungsreiche Karnevalssitzung mit tollen Rednern, bunten Tanzgruppen, Live-Musik, Komödianten und Gardisten der AKK.

Eintrittskarten sind bei der Tourist-Information Koblenz im Forum Confluentes auf dem Zentralplatz erhältlich. Die Öffnungszeiten sind täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr. (Heiligabend und Silvester 10 Uhr bis 13 Uhr.)

Die Karten kosten 5,-€ pro Person. Inhaberinnen und Inhaber des Koblenz-Passes erhalten die Eintrittskarte für 4,-€. Eine Rückgabe und Reservierung der Karten ist nicht möglich.