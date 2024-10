Solidaritätsaktion verzaubert am 16. November den Josef-Görres-Platz – Musikprogramm mit Daniel Ferber und Lukas Otte

Der Caritasverband Koblenz beteiligt sich zum siebzehnten Mal an der bundesweiten Solidaritätsaktion „Eine Million Sterne“. In vielen deutschen Städten und Gemeinden werden am 16. November Kerzenilluminationen an öffentlichen Plätzen aufgestellt, um gemeinsam ein Zeichen zu setzen – für eine gerechtere Welt, gegen Armut und Ausgrenzung.

Im Herzen von Koblenz werden viele Kerzen den Josef-Görres-Platz ab 16 Uhr in einem besonderen Licht strahlen lassen. Jede Kerze leuchtet symbolisch für einen Menschen in einer schwierigen Lebenslage. Alle Besucher sind eingeladen, eine Kerze für einen freiwilligen Spendenbeitrag aufzustellen und damit ebenfalls ein Zeichen für Solidarität und gegen Ausgrenzung zu setzen. Die gesammelten Spendengelder kommen der Wohnungslosenhilfe des Caritasverbandes Koblenz und einem Hilfsprojekt von Caritas international für junge Menschen mit Behinderung in Kolumbien zugute.

Einfühlsames Musikprogramm

Anna Theisen, Daniel Ferber und Lukas Otte werden die besondere Stimmung musikalisch vollenden. Alle Künstler stellen sich ehrenamtlich in den Dienst der guten Sache. Bürgermeisterin Ulrike Mohrs hat erneut die Schirmherrschaft übernommen. „Gerade in dieser Zeit erleben wir, wie wichtig Mitmenschlichkeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt sind“, hofft Caritasdirektorin Victoria Müller-Ensel wie in den vergangenen Jahren auf eine positive Resonanz und Spendenbereitschaft. „Wir freuen uns, wenn am 16. November wieder viele Besucher ihre Solidarität mit Menschen bekunden, die oft am Rande unserer Gesellschaft leben.“

Unter www.caritas-koblenz.de/ems besteht auch die Möglichkeit einer schnellen und unkomplizierten Online-Spende mit entsprechender Zuwendungsbestätigung. Die Spendengelder kommen in voller Höhe den beiden Spendenzwecken zugute.

