Eine Frage der Ehre – Lahnstein spielt in SWR-Quizshow zum Thema Fastnacht

Gegner ist Stadt aus Baden-Württemberg

Lahnstein. Wer hat mehr Ahnung von der 5 Jahreszeit – Rheinland-Pfalz, vertreten durch die Stadt Lahnstein, oder Baden-Württemberg, vertreten durch die Stadt Bad Dürrheim?

Am Karnevalssamstag, 10. Februar, um 18.45 Uhr zeigt das SWR Fernsehen die Auflösung in der länderübergreifenden Sendung Stadt-Land-Quiz.

„Als uns die Anfrage des SWR erreichte, war für mich sofort klar, da machen wir mit”, so Oberbürgermeister Peter Labonte. Ursprünglich sollte im Lahnsteiner Fastnachtsmuseum gedreht werden, allerdings machte das Hochwasser diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung. Mit der zurzeit karnevalistisch geschmückten Stadthalle hatte man jedoch schnell eine gute Alternative gefunden. Gedreht wurde in der vergangenen Woche in Lahnstein, einen Tag später in Bad Dürrheim.

Das Quiz besteht aus mehreren Sequenzen. Unter anderem waren von der Stadt zwei Experten zum Thema Karneval für die Show zu benennen. „Wir haben mit dem NCV und dem CCO Kontakt aufgenommen und die beiden Vereinsvorsitzenden, Uwe Unkelbach und Helmut Hohl, für die Expertenrolle gewinnen können. Von da an nahmen die Dinge ihren Lauf”, erklärt Labonte. Zunächst wurden zwei Bilderrätsel gestellt, die von den Experten innerhalb eines halben Tages zu lösen waren. Ein Bild zeigte ein Motiv aus Lahnstein, das zweite eines aus dem Land. Dabei waren die Bildausschnitte so klein gewählt, dass die Lösung keineswegs leicht war. Während die Experten durch die Stadt zogen, um das Lahnsteiner Motiv zu finden, was durch ein Selfie davor belegt werden musste, befragte das SWR Team Lahnsteiner Passanten zum Thema Karneval. Zum Schluss trafen sich alle wieder in der Stadthalle, wo im Festsaal die abschließende Schnellraterunde mit den Experten gespielt wurde.

Für Bilderrätsel, Schnellraterunde und Passantenfragen wurden Punkte vergeben und man darf gespannt sein, ob sich die Lahnsteiner gegen die südlichen Nachbarn durchsetzen konnten.

Quelle: Stadt Lahnstein

veröffentlicht am: 23.01.2018