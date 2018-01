Einbrüche und Diebstahl in Koblenz

Koblenz (ots) – Am Mittwoch, 24.01.2018, wurden der Koblenzer Polizei zwei Einbruchsversuche gemeldet. Diese dürften sich in der Nacht zum Montag, 22.01.2018, ereignet haben. In beiden Fällen versuchte der Täter die Eingangstüren an zwei Mehrfamilienhäusern in der Karolinger- und in Schützenstraße aufzuhebeln. Diese Versuche schlugen jedoch fehl. Es blieb somit bei Sachschäden im dreistelligen Bereich.

Ladendiebe in Koblenz ertappt

Am Mittwoch, 24.01.2018, 12.40 Uhr, versuchte ein 22-Jähriger eine Uhr in einem Kaufhaus in der Löhrstraße zu klauen. Er entfernte das Sicherungsetikett der Uhr, zog sie an und versuchte anschließend das Geschäft zu verlassen. Doch es kam ganz anders. Ein Ladendetektiv hat ihn bei der Klauerei beobachtet und nahm ihm am Ausgang in Empfang. Hierbei setzte sich der Dieb zur Wehr. Es kam zu einer Rangelei, bei dem der Dieb und der Detektiv leicht verletzt wurden.

Ein 16-Jähriger wurde gegen 15.30 Uhr beim Diebstahl von mehreren Päckchen Socken und eines Parfums in einem weiteren Geschäft in der Löhrstraße ertappt. Auch dieser wurde von einem aufmerksamen Angestellten beobachtet und am Verlassen des Kaufhauses gehindert.

Ähnlich erging es einem 17-Jährigen, der um 15.35 Uhr, zwei Parfums im Wert von 188 Euro in einer Drogerie am Altlöhrtor klaute. Der Polizei gegenüber gab er an, dass der das Parfum für einen Bekannten geklaut hat, der ihm dafür 20 Euro pro Packung geben wollte.

Um 19.00 Uhr ging ein 14-Jähriger einem Angestellten eines Elektrofachgeschäfts am Zentralplatz ins Netz. Der Junge hatte sich eine Handyhülle im Wert von 40 Euro eingesteckt.

Zigarettenautomat in Koblenz aufgebrochen

In der Nacht zum Mittwoch, 24.01.2018, wurde ein Zigarettenautomat in der Andernacher Straße 86 aufgebrochen. Unbekannte Täter schnitten das Gehäuse auf und stahlen aus dem Automaten Bargeld in derzeit noch unbekannter Höhe.

Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1032690.

veröffentlicht am: 25.01.2018