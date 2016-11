Einbrüche und Diebstähle

Einbruch in Bäckerei im Industriegebiet Koblenz-Kesselheim

Koblenz (ots) – In der Nacht zum Mittwoch, 16.11.2016 wollten Unbekannte in eine Bäckerei in der August-Thyssen-Straße in Koblenz einbrechen. Deren Versuche, Fenster aufzuhebeln, schlugen fehl. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500.- Euro.

Kennzeichendiebstahl auf der Karthause

Koblenz (ots) – In der Nacht zum Mittwoch, 16.11.2016, wurden von einem Pkw die beiden Kennzeichenschilder KO-XP 5 abmontiert und gestohlen. Dieser Ford war in der Nacht in der Eisenacher Straße geparkt.

Spülmaschine aus Hofeinfahrt gestohlen

Koblenz (ots) – Am Mittwoch, 16.11.2016 wurde in einem Wohnhaus in der Trierer Straße 285 in Koblenz eine neue Küche montiert. Während des Aufbaus wurde eine Spülmaschine der Marke Bauknecht kurzzeitig unbeaufsichtigt in der Hofeinfahrt des Anwesens abgestellt. In diesen fünf Minuten, zwischen 17.40 Uhr und 17.45 Uhr, wurde diese von Unbekannten abtransportiert und gestohlen.

Heiztherme in Koblenz-Arenberg gestohlen

Koblenz (ots) – Am Mittwoch, 16.11.2016, 18.15 Uhr, wurde der Koblenzer Polizei der Diebstahl einer Heiztherme gemeldet. Eine Installationsfirma hatte besagte Therme aus einem Wohnhaus in der Pfarrer-Kraus-Straße 54 ausgebaut und für kurze Zeit vor dem Haus an deren Firmenwagen abgestellt. Diesen unbeaufsichtigten Moment nutzen Diebe, um die Therme abzutransportieren.

Ladendiebe in Koblenz erwischt

Koblenz (ots) – Gleich zwei Ladendiebe wurden am gestrigen Mittwoch, 16.11.2016, in Koblenz „auf frischer Tat“ ertappt und durch die Ladendetektive bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Einer versuchte in einem Elektromarkt am Zentralplatz Kopfhörer im Wert von rund 300.- Euro zu klauen, der zweite 3 Dosen Bier aus einem Geschäft auf der Löhrstraße. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Ein weiterer Dieb, der Parfüm im Wert von rund 90.- Euro aus einer Parfümerie auf der Löhrstraße stehlen wollte, konnte fliehen. Eine aufmerksame Angestellte beobachtete die Tat. Kurz bevor diese die Polizei verständigen konnte, riss sich der Mann los und flüchtete unerkannt. Das Parfum blieb im Laden zurück. Entsprechende Hinweise auf den Täter liegen jedoch vor.

Hinweise nimmt die Polizei Koblenz unter der Telefonnummer: 0261-1031, entgegen.

veröffentlicht am: 17.11.2016