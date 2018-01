Einbrüche in Schulen im Koblenzer Stadtteil Asterstein

Koblenz (ots) – Am vergangenen Wochenende, (26.01.2018-29.01.2018), wurden zwei Schulen in Koblenz von Einbrechern heimgesucht. An der “Schule am Bienhorntal”, Lehrhohl 44, wurde ein Fenster zu einem der Klassenräume und das Fenster zum Hausmeisterraum eingeschlagen. Soweit bislang bekannt, wurde aus dem Klassenraum ein Samsung Tablet-PC und aus dem Hausmeisterraum ein Akkuschrauber gestohlen. Der Einbruch in das Gymnasium, Lehrhohl 50, wurde am Montag, 29.01.2018, gegen 07.50 Uhr festgestellt. Hier hatten die Täter die Fensterscheibe zum Schulkiosk eingeschlagen. Zum Zeitpunkt der Feststellung des Einbruchs stand das Fenster einen Spalt offen. Gegenstände, die direkt hinter dem Fenster auf der Fensterbank standen, lagen auf dem Boden verstreut. Aufgrund bisheriger Ermittlungen, wurde der Kiosk von den Tätern nicht betreten. Eventuell wurden sie bei der Tatausführung gestört.

Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032690 entgegen.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 30.01.2018