Einbrüche in Koblenz

Einbruch in Koblenzer Versicherungsbüro

Koblenz (ots) – In der Nacht zum Sonntag, 10.09.2017, wurde in ein Versicherungsbüro in Koblenz, Am Berg, eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf, betraten die Büroräume, die sie dann anschließend komplett durchsuchten. Soweit bislang bekannt, wurde nichts gestohlen.

Einbruch in Bistro in der Bahnhofstraße

Koblenz (ots) – Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Sonntag, 10.09.2017 die Eingangstür eines Bistros in der Bahnhofstraße in Koblenz auf. Im Büro öffneten sie einen Möbeltresor und stahlen aus diesem einen vierstelligen Bargeldbetrag. Weiterhin wurde aus dem Büro ein Macbook geklaut.

Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer: 0261-1031, entgegen.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 11.09.2017