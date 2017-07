Einbrüche in Koblenz-Arenberg

Koblenz (ots) – Am vergangenen Wochenende, 14.07.2017 – 17.07.2017, wurde in zwei Firmen im Koblenzer Stadtteil Arenberg ingebrochen. Hierbei handelt es sich um eine Baumschule in der Straße „Niederberger Höhe“ und eine Maschinenbaufirma „In den Siebenmorgen“ In beiden Fällen stiegen der oder die Täter jeweils gewaltsam durch ein Fenster in die Bürogebäude ein. Diese wurden von den unbekannten Tätern durchsucht. Eine genaue Auflistung des Diebesguts liegt derzeit noch nicht vor. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, Telefon: 0261-1031.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 18.07.2017