Einbrüche in Koblenz

Einbruch in Koblenzer Cafe – Automaten geknackt

Koblenz (ots) – In der Nacht zum Dienstag, 06.02.2018 wurde nach 01.30 Uhr in ein Cafe am Wilhelm-Stöppler-Platz in Koblenz eingebrochen. In der Gaststätte wurden drei Geldspielautomaten aufgebrochen, aus zweien wurden die Geldscheine gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

Koblenz: Laptop bei Einbruch gestohlen

Koblenz (ots) – Am Dienstag, 06.02.2018 kam es zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Von-Werth-Straße in Koblenz. Während dieser Zeit brachen der oder die Täter die Eingangstür zu der im Obergeschoss gelegenen Wohnung auf, die anschließend durchwühlt wurde. Soweit bislang bekannt, wurden ein MacBook Pro, eine externe Festplatte und ein Sparschwein mit einem dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen. Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032690 entgegen.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 08.02.2018