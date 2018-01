Einbrüche in Koblenz

Koblenz: Einbruch in Lebensmittelmarkt in der Fritz-Michel-Straße

Koblenz (ots) – Am Montag, 29. Januar 2018, wurde um 03.43 Uhr in den Lebensmittelmarkt in der Fritz-Michel-Straße eingebrochen. Der oder die Täter entfernten das Eisengitter eines Bürofensters und schlugen anschließend die Fensterscheibe ein. Die Täter begaben sich in den Laden, aus dem Tabakwaren, Alkoholika, Lebensmittel und Kosmetikartikel gestohlen wurden. Unmittelbar nach der Alarmauslösung flüchteten die Täter. Eine Fahndung verlief ergebnislos. Eine genaue Schadensaufstellung liegt derzeit noch nicht vor.

Einbruch in Koblenz-Karthause

Koblenz (ots) – Am Sonntag, 28.01.2018, brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 22.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Koblenzer Zeppelinstraße ein. Diese warfen mit einem Stein die Terrassentür ein, durch die das Haus dann betreten werden konnte. Im Haus durchsuchten sie mehrere Zimmer. Hierbei fielen den Tätern Bargeld, Fahrzeugbriefe, Ausweispapiere und diverse Schmuckstücke in die Hände. Nach derzeitigen Feststellungen liegt der Gesamtschaden im fünfstelligen Eurobereich.

Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 29.01.2018