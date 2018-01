Einbrüche in Koblenz

Hoher Schaden bei Einbruch in Koblenzer Realschule

Koblenz (ots) – In der Nacht zum Donnerstag, 25.01.2018, drangen Unbekannte gewaltsam in das Gebäude der Realschule Plus im Stadtteil Karthause, Gothaer Straße, ein. Diese verschafften sich gewaltsamen Zutritt durch ein Fenster im Erdgeschoss. Im Gebäude selbst brachen die Täter mehrere massive Türen auf und durchsuchten einige Büroräume. Hier auch das Büro des Schulleiters, welches komplett durchsucht wurde. Gegenstände, die sich in den Schränken und Regalen befanden, wurden auf den Boden geworfen. Soweit bislang bekannt, wurden 21 Apple iPads sowie mehrere PC`s und Laptops gestohlen.

Zeugen werden gebeten verdächtige Wahrnehmungen (Personen/Fahrzeuge) der Kripo Koblenz, 0261-1032960 zu melden.

Koblenzer Getränkemarkt Ziel von Einbrechern

Koblenz (ots) – In der Nacht zum Donnerstag, 25.01.2018, wurde in einen Getränkemarkt im Wallersheimer Weg 42 eingebrochen. Der oder die Täter brachen die Eingangstür auf und stahlen aus dem Markt eine große Anzahl Zigaretten und Schnapsflaschen. Eine detaillierte Schadensaufstellung liegt derzeit noch nicht vor.

Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032960.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 26.01.2018