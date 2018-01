Einbrüche in Koblenz

Einbruch in der Erfurter Straße in Koblenz

Koblenz (ots) – Zwischen Sonntag, 31.12.2017, 16.00 Uhr und Dienstag, 02.01.2018, 09.45 Uhr, wurde in eine Wohnung in der Erfurter Straße im Koblenzer Stadtteil Karthause eingebrochen. Der oder die Täter warfen eine Fensterscheibe im Erdgeschoss ein und betraten anschließend die Wohnung. Dort wurden mehrere Schränke durchsucht. Soweit bislang bekannt, wurden Schmuck und Armbanduhren gestohlen.

Astersteiner Gymnasium Ziel von Einbrechern

Koblenz (ots) – In der Zeit zwischen Samstag, 30.12.2017, 13.00 Uhr und Dienstag, 02.01.2018, 06.30 Uhr, drangen Unbekannte in das Gymnasium im Koblenzer Stadtteil Asterstein ein. Diese schlugen ein Fenster zum Kunstraum ein und stahlen aus diesem einen an der Decke angebrachten Beamer. Die Täter suchten noch weitere Zimmer auf, in denen mehrere Schränke durchsucht wurden. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass noch weitere Gegenstände gestohlen wurden.

Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer: 0261-1032690 entgegen.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 03.01.2018