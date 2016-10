Einbrüche in der Koblenzer City

Koblenz (ots) – In der Nacht zum Donnerstag, 27.10.2016 wurden der Koblenzer Polizei gleich drei Einbrüche in Geschäfte in der Innenstadt gemeldet. Betroffen war eine Backstube in der Löhrstraße, in die nach Manipulation am Schließmechanismus der Eingangstür eingedrungen wurde. Aus dem Geschäft wurde ein Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Eurobereich gestohlen. Ein weiterer Einbruch wurde in ein Restaurant, Ecke Löhr-Straße/Friedrich-Ebert-Ring begangen. Dort wurde die Eingangstür gewaltsam aufgebrochen. Das Restaurant wurde von dem oder den Tätern durchsucht. Sämtliche Schubladen wurden geöffnet. Eine genaue Schadensauflistung liegt derzeit noch nicht vor. Im dritten Fall blieb es bei einem Einbruchsversuch. Die Täter hebelten die Eingangstür zu dem Anwesen in der Clemensstraße auf, in dem ein Beerdigungsinstitut, ein Blumengeschäft und Anwaltskanzleien untergebracht sind. Der Versuch, verschiedene Eingangstüren aufzubrechen, schlug jedoch fehl. Somit blieb es in dem hier vorliegenden Fall bei einem Sachschaden von rund 1000.- Euro. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, Telefon: 0261-1030.

veröffentlicht am: 28.10.2016