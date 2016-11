Einbrüche

Einbruch auf der Karthause

Koblenz (ots) – Zwischen Samstag, 26.11.2016, 17.30 Uhr und Sonntag, 17.00 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in Koblenz, Zeppelinstraße eingebrochen. Die Täter drangen nach Aufhebeln der Terrassentür in das Haus ein. Dort wurden mehrere Zimmer durchwühlt. Eine genaue Auflistung des Diebesguts liegt derzeit noch nicht vor. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1031.

Einbruch in Koblenzer Burger Restaurant

Koblenz (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 27.11.2016, wurde in ein Restaurant in der Casinostraße eingebrochen. Nachdem der oder die Täter ein Fenster aufgehebelt hatten, wurde das Lokal von diesen betreten und durchsucht. Aus dem Büro wurden zwei Möbeltresore mit einem dreistelligen Bargeldbetrag als Inhalt gestohlen. Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer: 0261-1031, entgegen.

veröffentlicht am: 28.11.2016