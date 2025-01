Ludwigshafen (ots) – Zwischen Mittwochabend (15.01.2025, 18:30 Uhr) und Donnerstagmorgen (16.01.2025, 8:45 Uhr) versuchten bislang Unbekannte in der Ludwigstraße in ein Fotostudio einzudringen. Es gelang ihnen jedoch nicht, in das Gebäude zu gelangen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird aktuell ermittelt. Sie haben etwas beobachtet oder gehört? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1