Einbruch und Diebstaht

Einbruch in Koblenz, Am Leymberg

Koblenz (ots) – Am Mittwoch, 07.02.2018, versuchten Unbekannte zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße “Am Leymberg” einzubrechen. Diese versuchten ein bodentiefes Fenster aufzuhebeln. Da dies misslang, schlugen sie die Fensterscheibe ein. Auch der Versuch dieses Fenster von innen zu öffnen schlug fehl. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

Außenspiegel in Koblenz fachmännisch ausgebaut und geklaut

Koblenz (ots) – Am gestrigen Mittwoch, 07.02.2018, wurden der Koblenzer Polizei zwei Diebstähle von Pkw-Außenspiegeln gemeldet. An beiden Fahrzeugen wurden beide Spiegelgläser fachmännisch ausgebaut und gestohlen. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen Seat Leon, der zwischen Dienstag, 21.00 Uhr und Mittwoch, 17.00 Uhr in der Blücherstraße und um einen BMW, der am Mittwoch zwischen 17.00 und 22.50 Uhr geparkt war.

Hinweise nimmt die Polizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1030 entgegen.

veröffentlicht am: 08.02.2018